Штрафы за просрочку оплаты по госконтрактам с МСП приняты в первом чтении

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 100 тыс. руб. за нарушение сроков оплаты по контрактам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Согласно поправкам, нарушение заказчиком установленного законодательством срока оплаты товаров, работ, услуг по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., а на юридических лиц — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Над момент постановлением правительства установлена обязанность оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору в срок не более 15 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Вместе с тем, как указывают разработчики в пояснительных материалах, ответственность за нарушение указанного срока оплаты сейчас законодательством не предусмотрена.