Как заказчикам вести преддоговорную деятельность по 223-ФЗ

Разъяснены особенности ведения преддоговорной деятельности заказчиками по 223-ФЗ для реализации стратегии развития экспорта услуг. Соответствующая информация содержится в письме Минфина и Минпромторга № 24-04-02/57563 и №ОВ-45980/12.

В письме сформулированы рекомендации по реализации организациями, являющимися заказчиками по 223-ФЗ, плана мероприятий по реализации стратегии развития экспорта услуг до 2025 г., утвержденного распоряжением Правительства РФ № 1797-р. Распоряжением предусматривается необходимость обеспечения возможности формирования заказчиками пула участников сооружения объектов, выбора оборудования и производителя на предконтрактной стадии в рамках реализации стратегии.

Отмечается, что положения 223-ФЗ не препятствуют возможности формирования заказчиком пула участников сооружения для последующего направления предложения иностранному заказчику, поскольку 223-ФЗ не содержит ограничений в отношении определения перечня лиц, являющихся потенциальными контрагентами, предполагаемого к использованию оборудования, его производителя на «предконтрактной стадии», так как предварительное определение такого оборудования, перечня потенциальных контрагентов без заключения с ними договора не образует содержания понятия закупки.

Также отмечается наличие предусмотренного 223-ФЗ права заказчика проводить как конкурентные, так и неконкурентные закупки, в том числе закупки у единственных контрагентов, определенных заказчиком. Таким образом, положения 223-ФЗ не ограничивают заказчика в возможности сделать предложение иностранному заказчику, предварительно сформировав предполагаемый пул участников сооружения и выбрав оборудование, его производителя. При этом дальнейшие правоотношения между заказчиком и потенциальными контрагентами не регулируются 223-ФЗ после заключения указанного в п. 12 ч. 4 ст. 1 договора с иностранным юрлицом.