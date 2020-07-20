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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Россия полностью отказалась от закупок зарубежной продукции от коронавируса

    Россия полностью отказалась от закупок зарубежной продукции от коронавируса

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    Россия полностью обеспечивает себя продукцией для борьбы с коронавирусом и отказалась от ее закупок за рубежом. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

    «Благодаря своевременно принятым правительством решениям мы оперативно нарастили собственное производство всей антиковидной продукции и полностью отказались от ее закупок за рубежом», – подчеркнул Мантуров. По его словам, на сегодняшний день регионами сформированы достаточные запасы средств индивидуальной защиты.

    Министр отметил, что в первую очередь акцент идет на выпуск быстрых тестов на коронавирус и новых зарегистрированных лекарств от тяжелой пневмонии, а также на выпуск препарата для борьбы с коронавирусом.

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