Россия полностью отказалась от закупок зарубежной продукции от коронавируса

Россия полностью обеспечивает себя продукцией для борьбы с коронавирусом и отказалась от ее закупок за рубежом. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

«Благодаря своевременно принятым правительством решениям мы оперативно нарастили собственное производство всей антиковидной продукции и полностью отказались от ее закупок за рубежом», – подчеркнул Мантуров. По его словам, на сегодняшний день регионами сформированы достаточные запасы средств индивидуальной защиты.

Министр отметил, что в первую очередь акцент идет на выпуск быстрых тестов на коронавирус и новых зарегистрированных лекарств от тяжелой пневмонии, а также на выпуск препарата для борьбы с коронавирусом.