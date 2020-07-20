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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / В России готовят поправки в 44-ФЗ и 223-ФЗ для участия адвокатов в тендерах на оказание юрпомощи

    В России готовят поправки в 44-ФЗ и 223-ФЗ для участия адвокатов в тендерах на оказание юрпомощи

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    Совет Федеральной палаты адвокатов РФ принял решение образовать рабочую группу для подготовки изменений в 44-ФЗ и 223-ФЗ. Поправки направлены на обеспечение участия адвокатов в качестве специальных субъектов в тендерах на оказание юридической помощи. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ФПА РФ.

    Совет пришел к выводу о том, что адвокаты и адвокатские образования лишены возможности участвовать в конкурсах на заключение договоров об оказании юрпомощи государственным и муниципальным организациям, так как не отнесены к субъектам малого и среднего предпринимательства и не входят в перечень СОНКО. Решение этой проблемы эксперты видят во внесении изменений в законодательство о госзакупках, которые закрепят специальный статус адвокатских образований наравне с субъектами МСП и СОНКО при участии в тендерах на оказание юридической помощи.

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