В России готовят поправки в 44-ФЗ и 223-ФЗ для участия адвокатов в тендерах на оказание юрпомощи

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ принял решение образовать рабочую группу для подготовки изменений в 44-ФЗ и 223-ФЗ. Поправки направлены на обеспечение участия адвокатов в качестве специальных субъектов в тендерах на оказание юридической помощи. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ФПА РФ.

Совет пришел к выводу о том, что адвокаты и адвокатские образования лишены возможности участвовать в конкурсах на заключение договоров об оказании юрпомощи государственным и муниципальным организациям, так как не отнесены к субъектам малого и среднего предпринимательства и не входят в перечень СОНКО. Решение этой проблемы эксперты видят во внесении изменений в законодательство о госзакупках, которые закрепят специальный статус адвокатских образований наравне с субъектами МСП и СОНКО при участии в тендерах на оказание юридической помощи.