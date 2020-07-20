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    Госкомпании обяжут закупить в 2020 г. отечественные автомобили на два года вперед

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    Крупнейшие госкомпании могут обязать закупить в 2020 г. автомобильную технику российского производства исходя из потребностей в такой технике на 2020-2022 гг. Минфин, Минэкономразвития и Росимущество согласовали соответствующий проект правительственных директив для госкомпаний, сообщает «Интерфакс».

    Директивы предусматривают, что госкомпании должны будут принять внутренние документы, регламентирующие особенности закупок в 2020 г. автомобильной техники. Предполагается, что под действие директивы подпадет автомобильная продукция категорий М1, М2, М3, N1, N2, N3, М1G, М2G, М3G, N1G, N2G и N3G. К участникам закупок будет предъявляться ряд требований. В их числе подтверждение российского происхождения закупаемой техники и проведение поставки в 2020 г. исходя из запланированной госкомпанией потребности на 2020-2022 гг..

    Согласно проекту директив, госкомпании должны будут до 31 июля текущего года принять решения о проведении закупки названной автомобильной техники исходя из запланированной потребности на 2020-2022 гг. При этом предусматривается отсрочка платежа в отношении запланированных поставок на один квартал.

    Отмечается, что закупку необходимой автомобильной техники госкомпании смогут проводить неконкурентными способами. Эти особенности закупки должны будут распространяться на дочерние компании, доля в которых у госкорпораций превышает 50%.

    Отчеты о результатах таких закупок госокомпании должны будут направить в Минпромторг, а также опубликовать на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

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