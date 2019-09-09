Объем закупок у малого бизнеса за 2019 г. составит 3,4 трлн руб.

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) ожидает, что за 2019 г. объем закупок у малого и среднего бизнеса со стороны крупных заказчиков с госучастием составит порядка 3,4 трлн руб. Об этом сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет ТАСС.

Общий объем закупок малого бизнеса по итогам 2018 г. составил порядка 3 трлн руб. В рамках национального проекта по поддержке предпринимательства объем закупок к 2024 г. должен достигнуть 5 трлн руб.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. В рамках форума представители науки, искусства, а также официальные лица иностранных государств обсудят сотрудничество в развитии Дальнего Востока.