ФАС возбуждает дела по нарушениям на госзакупках, связанных с нацпроектами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена сконцентрироваться на антикартельном контроле госзакупок по нацпроектам. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

По его словам, на нацпроекты выделяется много денежных средств, которые распределяются на торгах, где высок риск картельных сговоров. Антимонопольное ведомство уже возбудило дело по госзакупкам в рамках нацпроектов в Калининградской области. Речь идет о строительстве школы и онкологического центра. При этом ФАС отмечает, что в данном случае имеется не только картель, но и сговор с заказчиком.

По словам Цариковского, уже подписан приказ, по которому и центральный аппарат, и территориальные управления должны уделять внимание контролю на предмет картельного сговора госзакупок в рамках нацпроектов.

В свою очередь глава управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев оценил уровень картелизации экономики РФ в 1,5-2% от ВВП.