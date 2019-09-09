Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг» расширяет свои границы

Оформить и получить электронную подпись напрямую от Удостоверяющего центра «ЭТП ГПБ Консалтинг» (УЦ) стало возможным ещё в двух городах. Теперь организации, предприниматели и частные лица Нижнего Новгорода и Тольятти могут получить подпись минуя посредников и воспользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет УЦ:

- всего два документа, необходимых для оформления подписи, - паспорт и СНИЛС;

- возможность получить подпись в течение десяти минут, при условии оплаты услуги и наличии документов;

- круглосуточная поддержка клиентов, даже в выходные и праздничные дни.

УЦ предлагает вам квалифицированные сертификаты электронной подписи (КЭП) для работы на торговых и государственных порталах и сервисах. Юристы оценят возможность подавать иски, в том числе и в уголовных процессах; электронная подпись для врачей необходима для оформления электронных больничных листов; а для тех, кто принимает участие в торгах, КЭП от «ЭТП ГПБ Консалтинг» открывает доступ более чем к 50 электронным торговым площадкам.

Вы можете выбрать один из шести предлагаемых тарифов - универсальную подпись или с дополнительными расширенными функциями:

Подпись для физлица - подходит для работы с порталами государственных и муниципальных услуг.

Подпись для ИП и Юрлица - подходит для межкорпоративного документооборота и работы с порталами государственных и муниципальных услуг.

Подпись для ЭТП ГПБ - предназначена для работы на электронной торговой площадке Газпромбанка.

Подпись для СЭП - рассчитана для работы с автоматизированной системой электронных паспортов транспортных средств.

Подпись для ККТ - необходима для работы с личным кабинетом ФНС и регистрации кассовой техники.

Подпись для Росреестра - открывает доступ для работы с электронным порталом Росреестра для физических и юридических лиц.

Подробнее ознакомиться с тарифами и оформить ЭП можно на сайте ЭТП ГПБ и на сайте Удостоверяющего Центра, или по телефону горячей линии: 8 800 100 65 49.

Адреса УЦ в новых городах:

г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 4

АО Газпромбанк.

Часы работы: 09:00 - 18:00

г. Тольятти, улица Фрунзе, дом 14б.

ДЦ «Квадрат», этаж 2, офис 229.

Часы работы: 09:00 - 18:00