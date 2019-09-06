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    В городе Михайловск проведен зональный семинар для государственных и муниципальных заказчиков

    Автор: stav-zakupki.ru
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    Комитет Ставропольского края по государственным закупкам совместно с Электронной Торговой Площадкой Газпромбанка провели зональный семинар в городе Михайловск для муниципальных заказчиков Изобильненского и Новоалександровского городских округов, КрасногвардейскогоШпаковского и Труновского муниципальных районов Ставропольского края, а также для специалистов контрактных служб подведомственных учреждений министерства сельского хозяйства и министерства природных ресурсов Ставропольского края.

    Открыл семинар председатель комитета Ставропольского края по государственным закупкам Александр Абалешев, который в своем выступлении пожелал участникам плодотворной работы и обратил внимание заказчиков на все более усложняющиеся алгоритмы определения поставщиков и необходимость постоянного повышения квалификации сотрудников, ответственных за осуществление закупок.

     Об основных изменениях Федерального закона № 44-ФЗ в 2019 году рассказал руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок электронной торговой площадки Газпромбанк Михаил Шелоумов. В активном диалоге участники семинара обсудили вопросы, связанные с изменением действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок, увеличение ценового порога при закупках у единственного поставщика, применение банковских гарантий и иные нововведения в 44-ФЗ.

    Руководитель направления по работе с органами государственной власти ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» Вадим Куклев представил присутствующим аналитический инструментарий для заказчиков «Trade Inspect» и рассказал о комплексе цифровых технологий для заказчиков на ЭТП ГПБ.

    На все вопросы участников семинара были даны исчерпывающие ответы.

    Участники семинара отметили эффективность обучающих мероприятий и необходимость дальнейшего их проведения с целью рассмотрения опыта и обсуждения текущих проблем по всем направлениям контрактной системы.

    В работе семинара приняли участие более 60 специалистов контрактных служб.

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