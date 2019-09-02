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    Как формировать в ЕИС информацию о размере обеспечения контракта в случае проведения закупки у СМП и СОНО

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    Казначейство России рассказало об особенностях формирования в ЕИС информации о размере обеспечения контракта в случае проведения закупки у СМП и СОНО.

    В частности, в письме отмечается, что при формировании в размещаемых в ЕИС плане-графике, извещении об осуществлении закупки информации о закупке указывается размер обеспечения исполнения контракта в процентах, а сумма обеспечения исполнения контракта рассчитывается от НМЦК автоматически и является справочной.

    При этом с 1 июля текущего года по результатам конкурентных закупок, участниками которых являются только СМП и СОНО, размер обеспечения исполнения контракта в ЕИС рассчитывается от цены, по которой заключается контракт.

    Таким образом, подчеркивается, что функциональные возможности ЕИС реализованы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    Напомним, что при заключении контракта по результатам закупки, которая проводилась исключительно среди СМП и СОНО, предусмотренный 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений 44-ФЗ об антидемпинговых мерах при проведении конкурса и аукциона, устанавливается от цены, по которой заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

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