Крупнейшие госкомпании разработают стратегии развития своих поставщиков

В правительстве РФ подготовлен проект правительственной директивы для крупнейших госкомпаний по разработке и внедрению стратегий развития своих поставщиков, сообщает «Интерфакс».

При получении этой директивы госкомпании должны будут принять решение о разработке стратегии развития системы поставщиков, в том числе сессий поставщиков. Кроме этого, они должны будут создать и реализовать образовательные программы в сфере субконтрактации для профильных сотрудников. После получения предписания, у госкомпаний есть всего 40 дней на принятие соответствующих решений.

Вопрос разработки госкомпаниями стратегий развития поставщиков и повышения уровня квалификации своих закупщиков был поднят в начале прошлого года – при подготовке плана мероприятий по развитию системы поставщиков.

План развития системы поставщиков предусматривает, в частности, подготовку предложений по созданию условий (нормативных, технологических, организационных и прочих) для формирования цифровых платформ в сфере торговли и субконтрактации, создание электронных сервисов промышленной кооперации и субконтрактации, разработку предложений по обеспечению автоматизации заключения сделок и договоров, совершаемых в электронной форме.

В рамках этого плана Минэкономразвития должно провести анализ российской и зарубежной практики субконтрактации, подготовить методики внедрения лучших практик субконтрактации — в том числе в крупнейших госкомпаниях.