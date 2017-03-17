Генеральный директор ЭТП ГПБ ответил на самые актуальные вопросы поставщиков в прямом эфире

Генеральный директор ЭТП ГПБ ответил на самые актуальные вопросы поставщиков в прямом эфире

16 марта 2017 г. в ходе прямой линии Михаил Константинов, генеральный директор ЭТП ГПБ рассказал о тенденциях развития рынка электронной торговли и площадки Газпромбанка, отметив грядущие изменения в законодательстве в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ. Юлия Шадрина, руководитель Дирекции маркетинга и обслуживания клиентов, также приняла участие в мероприятии.

Шадрина Ю.А.: Главной целью сегодняшнего мероприятия является не только получение ответов на актуальные вопросы об организации и проведении закупок в электронной форме на ЭТП ГПБ, но и перспективы развития сферы в целом. Передаю слово генеральному директору электронной торговой площадки, Константинову Михаилу Юрьевичу.

Константинов М.Ю.: Мы первый раз проводим прямую линию. Для нас – это очень важное событие. Время у нас как было сказано, ограничено, поэтому не буду говорить очень много о разных событиях, которые произошли в жизни нашей площадки, мы стараемся освещать это в прессе, в том числе в новостях на нашей площадке, постараюсь остановиться на самом важном. Безусловно мы развиваемся, развиваемся очень активно. Мы начинали как площадка для крупных заказчиков и крупных промышленных предприятий, чем мы очень гордимся, 2015-2016 гг. мы посвятили активному развитию сервисов для вас поставщиков. Для нас это очень важно, поскольку мы стараемся работать со всеми сегментами, в том числе с малым и средним бизнесом, частным предпринимательством. У нас есть определенные результаты и успехи в этом направлении, и я думаю, что будет очень много вопросов со стороны именно этой категории хозяйствующих субъектов в нашей стране и я буду очень рад на них ответить.

Шадрина Ю.А.: У нас есть первый вопрос - Для чего придуман интернет-магазин? В чем его принципиальное отличие от тендерной площадки?

Константинов М.Ю.: Смотрите какая история, на тендерной площадке, в классическом понимании закупки это длительные торговые процедуры с возможностью уторговывания, получения заказчиком наиболее оптимальных условий, при этом значительная нагрузка предполагается не только на заказчика, но и на поставщика, потому что очень много приходится в рамках организации самой процедуры и во время подведения итогов. Корпоративный интернет-магазин - это способ закупки на сумму менее 500 000 рублей, неподконтрольный 223-ФЗ, он удобен в первую очередь для поставщика. Мы хотели создать удобную среду, куда предприниматель может подгрузить свои предложения и получить запрос от заказчика, т.е. фактически это прямая закупка. Цикл очень короткий: предложение подано, кто-то из заказчиков его нашёл, и переключился в режим запроса, запрос автоматически попадает к вам, и вы его оцениваете по количеству и условиям. Кстати, вы все можете быть и поставщиками, и заказчиками одновременно. Количество товара, может быть меньше чем то, которое запрашивается, тогда у заказчика есть возможность выбрать несколько поставщиков аналогичного товара. Всё это происходит к привязке к товарной номенклатуре единой товарной группы, что самое важное - это единое представление, позволяющее заказчику найти как можно больше поставщиков. Знаете, это работает, в 2016 г. суммарно товарообмена в таком режиме составил около 2,5 млрд рублей. Регистрация простая, денег за это платить не нужно, продукцию вы предлагаете без каких-либо посредников и участия в сложных процедурах, поэтому работа через интернет-магазин ведётся достаточно активно. Мы считаем это достижением, но конечно не будем на этом останавливаться, мы будем пытаться упростить интернет-магазин, привлекая как можно больше поставщиков, делая его как можно более привлекательным, создавая для заказчиков вариант с наиболее широким и конкурентным предложением.

Шадрина Ю.А.: Какие ожидаются основные изменения законодательства в сфере закупок в 2017 году?

Константинов М.Ю.: Во-первых, уклон будет в сторону инноваций и импортозамещения, для нас как для площадки это очень важно, поскольку клиенты площадки промышленные компании. Будет введено много ограничений касающихся закупок импортной продукции субъектов 223-ФЗ и 44-ФЗ, особенно это коснётся закупок инновационной продукции. Во-вторых, будут реализованы дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые ведут инновационную деятельность или же каким-то образом участвуют в инновационном технологическом развитии.

Шадрина Ю.А.: Не так давно в России появился такой инструмент, как электронные торги. Как вы оцениваете перспективы развития данной отрасли?

Константинов М.Ю.: Требования Правительства сводятся к тому, чтобы все субъекты, подпадающие под действие 44-ФЗ и 223-ФЗ переходили на электронную форму торгов, делая их максимально открытыми и прозрачными. Несмотря на то, что это вызывает массу споров, многие аргументы абсолютно логичны и оправданы. Например, закупки, касающиеся оборонной промышленности, не всегда возможно показать, так как это касается вопросов безопасности. Но это скорее исключение из правил, в остальных вопросах, касающихся так называемых стандартных закупок субъектов 44-ФЗ и 223-ФЗ планируется полный переход на электронный формат. Для площадки такие тенденции безусловный плюс, для компаний, которые используют облачные сервисы управления корпоративными заказами это тоже хорошо, большинство наших заказчиков уже порядка 90% закупок проводят в электронной форме, не испытывая при этом никаких сложностей с экономическими и производственными процессами.

Шадрина Ю.А.: Как вы видите перспективы развития вашей площадки на ближайшие годы?

Константинов М.Ю.: Сейчас на рынке работает 163 площадки, безусловно произойдёт сокращение их количества. Некоторые из площадок, которые создавались по принципу «а не попробовать ли нам», дали хорошие результаты и признаны рынком, но многие так и существуют фактически в законсервированном виде. Последние безусловно обречены. Те площадки, которые сейчас представляют сегодня топ-20, топ-30 из этого множества будут и дальше успешно работать. К ним относятся площадки, организованные коммерческими компаниями для того, чтобы организовать собственную структуру управления заказами и публичные площадки которые используются и коммерческими и государственными компаниями для размещения на них заказов и для создания на них сервисов управления затратами, они безусловно останутся. Наибольшие шансы имеют площадки, которые развивают сервисную модель, с одной стороны ту, которая помогает заказчику управлять заказами, с другой стороны ту, которая позволяет получить наибольший доступ поставщиков и помогает им спрогнозировать свою маркетинговую деятельность и оптимизировать своё предложение для заказчиков, в которых они видят свой потенциальный рынок или развитие рынка уже существующего применительно к своей товарной группе и региону где они работают. Интересна модель, когда крупный заказчик пытается построить или модернизировать производство, а поставщик выступает по сути соинвестором или активным участником развития производства. Если в 2014 и в 2015 гг. эта идея носила теоретический характер, то в 2016 г. у нас появились такие прецеденты, связанные с проектным финансированием и прямыми инвестициями со стороны заказчика поступающими поставщику. Площадки здесь не просто прекрасный посредник, но и отличный сервис провайдер. Вот это направление мы считаем требует серьёзного развития.

Шадрина Ю.А.: Еще один вопрос – Мы три раза участвовали в тендере, ни разу не чего не выиграли, хотя предлагали ценовою политику выгодной, Сила Сибири проходит в нашем регионе, предлагаю искоренить несправедливость, отдавать приоритеты Якутским компаниям, поддерживать малый бизнес. Расскажите более подробно о местных поставщиках. Отдаете ли вы приоритет местным поставщикам во время проведения закупок?

Константинов М.Ю.: Это вопрос комплексный, достаточно сложный, т.к. здесь играет огромную роль государство с одной точки зрения, с другой стороны есть организации по поддержке малого и среднего бизнеса и это стало частью нашей жизни после вступления в силу постановления №1352, которое обязало заказчиков обеспечивать, чтобы не менее 18% от общего годового стоимостного объема закупок компании приходилось на закупку товаров, работ или услуг у МСП. С 1 января 2018 г. вступает в силу Постановление Правительства РФ №819, 15% закупок госкомпаний должны будут проводиться только среди субъектов малого и среднего бизнеса, чтобы не создавалась конкуренция с крупными компаниями, у которых намного больше возможностей. Это очень правильные меры, которые уже сейчас помогают малому бизнесу, мы это видим по изменению статистики закупок. Кроме того, есть необходимость политики протекционизма локального производителя, но это отдельная тема, которую должны прорабатывать региональные власти, тем более, что они обладают такими возможностями, например, используя инструменты локального налогообложения и инструменты договорённости с крупнейшими заказчиками на территории. Например, Якутская Сила Сибири, регион не может находиться в стороне от деятельности такой крупной компании как Газпром, начавшей масштабное и крупное строительство с огромным технологическим циклом строительства, с огромным сроком окупаемости и привязки производственного ресурса к этому региону. Поэтому этот вопрос разумно задавать региональным властям. Всё что может сделать площадка мы уже делаем и продолжим делать в режиме информирования и предоставления дополнительных аналитических сервисов для МСП.

Вопрос участника, индивидуальный предприниматель (ИП): Какие инструменты и сервисы предоставляет площадка для повышения эффективности участия в торгах?

Константинов М.Ю.: В прошлом году мы очень серьёзно начали работать с ИП и планируем продолжать активную работу с ними. В первую очередь, на них ориентирован интернет-магазин, также мы видим их активность в закупках МСП. Кроме того, для МСП может быть интересна опция приобретения неликвидного имущества. Мы стараемся делать такие торги простыми и доступными для любой компании в том числе для ИП. У нас нет истории с платной и сложной регистрацией, не нужно иметь ЭП, за исключением случаев, когда этого требует заказчик. Но это и не так плохо, т.к. все документы, заверенные ЭП имеют юридическую силу и при заключении контракта, если вы выиграли, вы можете оформить документы на площадке. Заключение контракта, один из важных показателей эффективности работы на площадке, помимо конкуренции в торгах. К сожалению, иногда встречаются случаи, когда победитель объявлен, а контракта нет. Для ИП крайне важно понимать на что он идёт и чем всё закончится.

Шадрина Ю.А: Кроме того, в 2016 г. по требованию заказчиков был реализован функционал, позволяющий делать в одном лоте несколько победителей.

Константинов М.Ю.: Да, это очень существенный момент, таким образом появляется возможность получить заказ группой ИП, например, если работы одинаковы, но выполняются в разных регионах. Таким образом, появляется возможность выполнить этот объём 5-6 разным ИП.

Шадрина Ю.А: Позвонившим ИП был задан вопрос об инструментах для эффективного участия в торгах. Хотелось бы рассказать о нашем новом продукте TRADE INSPECT.

Константинов М.Ю.: Да, как правило вечером после работы я захожу в интернет, чтобы посмотреть важную информацию, либо сравнить деятельность вверенной мне организации с деятельностью партнёров по рынку. Фактически, такую работу выполняет каждый предприниматель, поэтому мы решили реализовать аналитический продукт, который агрегирует всю информацию с различных источников интернета и представляет в структурированном виде. Каждый в нашем справочнике может узнать собственную позицию на рынке по товарной продукции, которую он подавал в интернет-магазин, в виде заявки на торги или составляющей части какой-то из заявок, и каждый может увидеть, как эта позиция востребована на всех 163 площадках в разрезе товарная позиция, регион, кто поставляет, кто больше всех это покупает. Этот инструмент требуется для того, чтобы спрогнозировать свои шансы на победу в определённом регионе с нужным уровнем доходности.

Шадрина Ю.А: Другими словами - это помощник в принятии верных решений при управлении информацией.

Константинов М.Ю.: Да, именно помощник, просто система отчётов не так интересна. Аналитика должна развиваться, как минимум раз в квартал должно появляться что-то принципиально новое. Нужен инструмент, который позволяет при заданных критериях, помогать постоянно советовать и подсказывать какие-то решения, но ответственность за принятие решение остаётся на предпринимателе, на то он и предприниматель, а вот обеспечить ему максимально прозрачное информационное поле наша задача.

Шадрина Ю.А: Конечно, ведь на поиск и изучение информации тратится много времени, используя TRADE INSPECT он может сделать это за 5 минут. Перейдем к следующему вопросу – Есть ли у вас обучающие курсы по участию в торгах?

Константинов М.Ю.: У нас есть курсы, образование – это очень важно. Первый подход – это вебинары, подобно формату текущего мероприятия. Второй подход – это семинары, которые организовывают заказчики, иногда мы делаем их в регионах самостоятельно на базе локального учебного заведения.

Шадрина Ю.А: Хотелось бы добавить, в сентябре 2016 г. стартовал курс обучения совместно с корпоративным институтом Газпрома. Мы его разрабатывали вместе, в ходе обучения слушатели изучают нормативно-правовую базу, основные этапы закупок, знакомятся с арбитражной практикой и примерами административных правонарушений в данной сфере. Программа соответствует всем профессиональным стандартам и по окончанию курса участники получают удостоверение о повышении квалификации. Курс наполнен не только теорией, но и практикой, т.к. корпоративный институт совместно с сотрудниками нашей площадки разрабатывает программу, наполненную живой практикой и примерами. Есть возможность изучить функционал площадки в режиме демо, что позволит вам при участии в торгах избежать ошибок и максимально эффективно отработать. Если у вас нет возможности приехать, вы можете принять участие в вебинаре, они проходят 3-4 раза в месяц. За 2016 г. мы обучили более 4 000 поставщиков.

В заключение представители ЭТП ГПБ поблагодарили участников мероприятия и пообещали сделать подобные встречи традиционными.

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