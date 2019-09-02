ФАС и Минпросвещения объяснили, какие закупки в сфере строительства нельзя совмещать

Нельзя совместить в одной закупке работы по строительству и оснащению построенных объектов оборудованием. К такому выводу пришли специалисты ФАС и Минпросвещения России.

Они разъяснили, что выполнение работ по строительству и комплексное оснащение учебным оборудованием школ или вузов осуществляются на разных рынках, каждый из которых имеет свой круг хозяйствующих субъектов.

Кроме того, для поставки учебного оборудования в школы или вузы от поставщика не требуется специальной правоспособности, в то время как для выполнения строительных работ подрядчик должен быть членом соответствующей СРО в соответствии с градостроительным законодательством. Поэтому, стройка и поставка оборудования должны являться предметами разных закупок.

Также, при закупке строительных работ заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке необходимость поставки и монтажа оборудования, исключительно неразрывно связанного с объектом строительства. В качестве такового следует рассматривать оборудование, поставка и установка которого невозможна без изменения предусмотренных проектом конструктивных решений.