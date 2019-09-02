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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Как учесть обеспечение заявок, если поставщик исключен из ЕГРЮЛ

    Как учесть обеспечение заявок, если поставщик исключен из ЕГРЮЛ

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    Министерство финансов РФ разъяснило, когда обеспечение заявки не возвращается участнику закупки и подлежат перечислению в бюджет. Соответствующие правила установлены положениями 44-ФЗ.

    Минфина уточнил, что суммы обеспечения заявок, принадлежащие участнику закупки, исключенному из ЕГРЮЛ, и учтенные казенным учреждением как средства во временном распоряжении, могут быть перечислены в доход бюджета только в случае признания их судом бесхозяйными. Других оснований для перечисления в бюджет обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, внесенной участником закупки, 44-ФЗ не предусматривает. Также приведены разъяснения по учету средств во временном распоряжении и доходов от штрафных санкций за нарушение условий контрактов.

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