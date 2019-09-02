Утверждены меры по улучшению инвестиционного климата в России

Правительство РФ утвердило правила реализации плана мероприятий «Трансформация делового климата». Соответствующее постановление вступило в силу 27 августа.

В документе определяется порядок осуществления мониторинга и контроля за реализацией плана мероприятий по трансформации делового климата, которые были утверждены распоряжением кабмина. Также в постановлении установлены правила мониторинга правоприменения отдельных нормативных актов, принятых для исполнения плана.

Установлено, что контроль будет осуществлять правительственная подкомиссия по обеспечению устойчивого развития российской экономики, федеральные органы исполнительной власти и организации, которые реализуют мероприятия «Трансформации делового климата». Этот план направлен на улучшение инвестиционного климата, упрощение ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в различных сферах экономики. Мероприятия, рассчитанные с 2019 г. по 2024 г., должны способствовать росту экономики по 12 направлениям, в том числе градостроительная деятельность, кадастровая оценка, система закупок, регистрация юридических лиц.

План содержит 130 пунктов, которыми предусмотрена разработка 33 федеральных законов, 38 актов Правительства РФ, 21 ведомственного акта. В целях формирования электронного взаимодействия бизнеса и федеральных органов исполнительной власти План предусматривает формирование пяти электронных сервисов.