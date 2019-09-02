В России могут установить квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%

Министерство промышленности и торговли РФ направило в Минфин, Минэкономики и ФАС на рассмотрение проект постановления правительства, согласно которому предлагается поддержать российских производителей, обеспечив им на два года обязательную долю в закупках государства. Преференции, должны защитить внутренний рынок и поддержать производителей товаров, в том числе необходимых для исполнения нацпроектов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Согласно пояснительной записке, проект нацелен на поддержку спроса на высокотехнологическую продукцию, в том числе предприятий ОПК. Министерство предлагает установить долю в закупках государственных заказчиков в размере не менее 30% от годового объема закупок в 2020 г. и не менее 50% в 2021 г. Уточняется, что часть закупок должна производиться у предприятий ОПК, но их военная продукция в доле учитываться не будет.

Также предлагается проводить торги только для российских производителей, но если они будут признаны несостоявшимися, организовывать повторные – уже для всех.

Как сообщил замруководителя ФАС Михаил Евраев, ведомство не поддерживает предложение, оно существенно усложнит всю систему закупок и «поделит российские предприятия на более российские и менее». «Это нанесет ущерб добросовестной конкуренции и негативно отразится на экономике и качестве контрактов», — заявил он.