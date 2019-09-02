Объем закупок госкомпаний в первом полугодии вырос на 11%

Объем закупок госкомпаний в первой половине текущего года вырос на 11% – до 8 трлн руб. Об этом говорится в отчете Минфина о результатах мониторинга применения 223-ФЗ в первом полугодии 2019 г.

Всего в первом полугодии 2019 г. закупки осуществляли 25,6% заказчиков (23,8 тыс.). В отчете подчеркивается, как и по итогам 2018 г., продолжается снижение числа заказчиков, осуществляющих закупки. Наибольшие показатели снижения отмечены среди заказчиков, являющихся госкомпаниями, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия в совокупности превышает 50%, их «дочек». В отчетном периоде эти заказчики разместили в ЕИС 647 тыс. извещений о закупке на 6,4 трлн руб., что на 14,7% меньше, чем годом ранее. При этом большая часть этих закупок (76%), на 4,8 трлн руб., проводилась «прочим способам». Еще 9% закупок (на 615 млрд руб.) были осуществлены у единственного поставщика.

Отмечается, что значительно снизилась доля закупок, проводимых способами, указанными в 223-ФЗ. Так, объем закупок в виде запроса котировок снизился на 92,5 % (до 4,6 млрд руб. против 61,8 млрд руб. в первом полугодии 2018 г.), в виде открытого аукциона – на 86,6% (288,5 млн руб. и 2,2 млрд руб. соответственно), электронного аукциона – на 85% (56 млрд руб. и 372,5 млрд руб.), у единственного поставщика – на 80,6% (615 млрд руб. и 3,2 трлн руб.), «прочими способами» – на 35% (4,87 трлн руб. и 7,5 трлн руб.) и на 20,5 % (187,6 млрд руб. и 236 млрд руб.) открытого конкурса.