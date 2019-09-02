Объем закупок госкомпаний у МСП в первом полугодии составил 1,1 трлн руб.

Объем закупок госкомпаний у малого и среднего предпринимательства (МСП) в первой половине текущего года составил 1,1 трлн руб. Об этом говорится в отчете Минфина о результатах мониторинга применения 223-ФЗ в первом полугодии 2019 г.

Всего госкомпании и организации в отчетном периоде объявили о проведении 177,7 тыс. закупок по 223-ФЗ (на 875 млрд руб.), участниками которых могут быть только субъекты МСП и около тысячи закупок (на 233,3 млрд руб.), в которых установлено требование о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов МСП.

По данным «Корпорации МСП», объем закупок только крупнейших госкомпаний у субъектов МСП в первой половине текущего года составил 1,5 трлн руб. При этом средняя стоимость контракта составила 7,8 млн руб. Наибольший объем закупок у субъектов МСП среди крупнейших заказчиков оказался у «Ростелекома» – 120 млрд руб., РЖД – 99,8 млрд руб., «Газпрома» – 65,9 млрд руб., «РЖДстроя» – 33,8 млрд руб. и Сбербанка – 32,36 млрд руб.

С учетом закупок госзаказчиков у МСП в первом полугодии были заключены контракты на общую сумму 2,1 трлн руб. Это на 75% больше аналогичного показателя прошлого года – 1,2 трлн руб.