Партнерское предложение от Инконтех: скидка 20% на курс повышения квалификации по 223-ФЗ

11-12 сентября в Москве пройдет Курс повышения квалификации «Закупки по правилам Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ, действующим в 2019 г.» от компании Инконтех.

Программа обучения составлена с учетом самых последних изменений в Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также многолетнего опыта проведения закупок.

Последние изменения общих правил осуществления закупок по закону № 223-ФЗ:

Новые требования к составу Положения о закупках. Типовые Положения о закупке. Порядок применения типовых положений. Неизменяемые правила в типовых положениях;

Введено понятие «конкурентной закупки». Конкурентные и неконкурентные закупки. Способы осуществления конкурентных закупок в 2019 году;

Неконкурентные закупки. Примеры неконкурентных способов закупки, а также случаев закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

Способы проведения конкурентных закупок. Схемы проведения способов закупок;

Изменение в понятии «участник закупки». Требования к участникам закупки. Примеры формулирования;

Основания для обжалования закупок в ФАС России в 2019 году.

Для клиентов ЭТП ГПБ предоставляется скидка 20% по кодовому слову ЭТП ГПБ. Для оплаты участия со скидкой, позвоните по телефону, указанному на сайте партнерf/

Перейти на сайт >>>