Специальное предложение для клиентов ЭТП ГПБ от партнера Tender Win

Для клиентов ЭТП ГПБ наш партнер Tender Win предлагает скидку 20% на доступ к платформе для работы с тендерами, которая позволит автоматизировать бизнес-процессы и контролировать важнейшие показатели в режиме онлайн, а также покажет, сколько денег упускает компания и почему.

Основатели Tender Win более 10 лет занимаются инновациями в области тендерных продаж.

Возможности платформы Tender Win для клиентов:

CRM. Автоматизированный бизнес-процесс от поиска тендеров до заключения контракта;

Dashboard. Система автоматических отчетов для контроля тендерных продаж;

Не требует дополнительных затрат на настройку и внедрение, возможна помощь персонального методолога для выстраивания тендерных продаж.

Регистрируйтесь по ссылке и получайте персональную скидку 20% по промокоду WELCOME20

P.S. функция поиска государственных и коммерческих тендеров предоставляется бесплатно!