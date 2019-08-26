Специальное предложение для клиентов ЭТП ГПБ от партнера Tender Win

Для клиентов ЭТП ГПБ наш партнер Tender Win предлагает скидку 20% на доступ к платформе для работы с тендерами, которая позволит автоматизировать бизнес-процессы и контролировать важнейшие показатели в режиме онлайн, а также покажет, сколько денег упускает компания и почему.
Основатели Tender Win более 10 лет занимаются инновациями в области тендерных продаж.
Возможности платформы Tender Win для клиентов:
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CRM. Автоматизированный бизнес-процесс от поиска тендеров до заключения контракта;
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Dashboard. Система автоматических отчетов для контроля тендерных продаж;
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Не требует дополнительных затрат на настройку и внедрение, возможна помощь персонального методолога для выстраивания тендерных продаж.
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P.S. функция поиска государственных и коммерческих тендеров предоставляется бесплатно!