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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Специальное предложение для клиентов ЭТП ГПБ от партнера Tender Win

    Специальное предложение для клиентов ЭТП ГПБ от партнера Tender Win

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    Для клиентов ЭТП ГПБ наш партнер Tender Win предлагает скидку 20% на доступ к платформе для работы с тендерами, которая позволит автоматизировать бизнес-процессы и контролировать важнейшие показатели в режиме онлайн, а также покажет, сколько денег упускает компания и почему.

    Основатели Tender Win более 10 лет занимаются инновациями в области тендерных продаж. 

    Возможности  платформы Tender Win для клиентов:

    • CRM. Автоматизированный бизнес-процесс от поиска тендеров до заключения контракта;

    • Dashboard. Система автоматических отчетов для контроля тендерных продаж; 

    • Не требует дополнительных затрат на настройку и внедрение, возможна помощь персонального методолога для выстраивания тендерных продаж.

    Регистрируйтесь по ссылке и получайте персональную скидку 20% по промокоду WELCOME20

    P.S. функция поиска государственных и коммерческих тендеров предоставляется бесплатно!

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