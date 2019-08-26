Как Минфин будет определять требования к размещению информации в ЕИС и ЭТП

Министерство финансов РФ кроме требований к единым формам документов при размещении информации в ЕИС, также устанавливает требования к формированию и размещению информации и документов в ЕИС по новой редакцией правил функционирования системы.

Соответствующие изменения внесены в единые требования ко всем операторам электронных площадок. Так, Минфин устанавливает требования к единым формам документов, которые используются при формировании и размещении информации на электронной площадке и обмене электронными документами в процессе взаимодействия с ЕИС.