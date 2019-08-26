Правительство определило компании, которые будут обеспечивать связью соцобъекты в РФ

Единственным исполнителем госконтрактов Минкомсвязи РФ в 2019-2020 гг. по подключению соцобъектов в регионах будет «Ростелеком», а в Крыму и Севастополе — «Миранда-медиа». Правительство РФ назначило их в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Для обеспечения связью соцобъектов в регионах будет использоваться инфраструктура ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС, оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны). Объекты РТРС предполагается подключить к сети связи общего пользования с помощью оптоволоконных линий, в частности для пропуска телевизионного и технологического трафика.

Документом закреплен перечень социально-значимых объектов, в частности фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти, органы местного самоуправления, пожарные части и посты, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения войск нацгвардии.

Дополнительным условием по таким госконтрактам должно быть преимущественное использование российского телеком-оборудования. При отсутствии такого оборудования исполнители вправе использовать другое, но по соглашению с госзаказчиком.