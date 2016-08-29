Вопросы и ответы "Прямая линия 16 марта 2017 года"

Интернет-магазин (Торговый портал закупок малого объема)

1. Каким образом будет осуществлять оплата за участие поставщика в интернет магазине 1% от сделки, по статусу "ИСПОЛНЕНО" или по статусу "ИСПОЛНЯЕТСЯ"?

По статусу «ИСПОЛНЯЕТСЯ» заблокированные денежные средства в размере 1% от сделки, будут переходить в счет оплаты услуг Торгового портала. Часто заказчик подтверждает заказ, статус меняется на "исполняется " а через некоторое время заказ отменяют. В данном случае, денежные средства не будут возвращены, так как услуга со стороны ЭТП ГПБ уже оказана. Заказчик нашел и выбрал поставщика, поставщик подтвердил готовность выполнить заказ. До 2017 года за участие платили 5 000 руб. в год, теперь 1% от сделки, т.к. сделка в среднем 500 000 руб., это те же 5 000 руб. только за один раз. Ранее, поставщик не получал ни каких гарантий, того, что у него приобретут товар или услугу, но вынужден был внести 5 000 руб. Сейчас поставщик не платит за доступ к сервису, оплата производится только в случае если его выбрали победителем. Этот подход повышает доступность сервиса для большого количества поставщиков и повышает конкуренцию.

2. Почему в интернет-магазине цены на товары выше чем заказывать напрямую у поставщика? На примере комуса.

Цена, которую заказчик видит в сводном прайсе это начальная цена, с большой степенью вероятности она будет ниже по итогам ценового запроса.

Участие малого и среднего бизнеса в торгах

1. Какие меры в поддержку предпринимателей малых народов ЭТП планирует запустить в ближайшее время при возможности?

Юридической категории «предприниматель малых народов» не существует. На площадке рассматриваются меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках постановлений Правительства: №1352, которое обязало заказчиков обеспечивать, чтобы не менее 18% от общего годового стоимостного объема закупок компании приходилось на закупку товаров, работ или услуг у МСП. С 1 января 2018 г. вступает в силу постановление №819, 15% закупок госкомпаний должны будут проводиться только среди субъектов малого и среднего бизнеса, чтобы не создавалась конкуренция с крупными компаниями, у которых намного больше возможностей. Это очень правильные меры, которые уже сейчас помогают малому бизнесу, мы это видим по изменению статистики закупок.

2. Если ИП начал первый год работать, следовательно, у него нет опыта работы и при подсчете баллов в закупке у него будет мало шансов на выигрыш. Как уравновесить шансы?

Следует обратиться к содержанию закупочной документации, рассмотреть утвержденные заказчиком требования, критерии оценки заявок и величины их значимости. В случае если по одному из критериев, к примеру, опыт работы, ваша заявка будет уступать конкурентам, целесообразно предложить лучшие условия по другим критериям, это может быть цена поставки, срок поставки, срок выполнения обязательств и т.д.

3. Вопрос по тарифным моделям на секции ГАЗ, будут ли они снижены для субъектов СМСП?

ЭТП в меру своих возможностей создает дополнительные меры поддержки для малого бизнеса – так на секции ГАЗ введен специальный тариф «малый бизнес» с минимальной годовой абонентской платой. Ускоренная регистрация по тарифу СМСП на 40 тыс. рублей дешевле чем на стандартном тарифе. Снижение цен для СМСП за победу в процедурах на корпоративной секции находится в обсуждении.

4. Будет ли площадка ЭТП ГПБ отслеживать соблюдение законов и постановлений РФ по малому бизнесу? Очень часто прописывают в договорах, (в том числе и прикреплённых к заказам в интернет-магазине ГПБ) оплату в течении 60-90 дней с момента поставки товара и услуг! По постановлению правительства этот срок не может превышать 30 дней с момента поставки.

ЭТП ГПБ не имеет полномочий отслеживать и контролировать действия заказчиков и поставщиков вне ЭТП. После публикации итогов проведения закупки сведения переходят в архив, специалисты ЭТП не получают информацию о дальнейшем исполнении заключенных договоров.

Тарифы

1. Хотелось бы поучаствовать на коммерческих закупках вашей площадки без платной основы за участие, либо на условиях обеспечения закупки и т.д., чтобы средства на ветер не выбрасывать?

Обращаем внимание, что участие в любых процедурах корпоративной секции происходит без взимания платы. В соответствии с регламентом, денежные средства ЭТП спишет с вашего счета в случае победы в процедуре в размере 6 900 руб. Если ваша заявку будет отклонена, не будет содержать лучших условий, заказчик не предложит подписание договора - во всех этих случаях участие будет полностью бесплатным.

2. Будут ли расти цен на услуги ЭТП ГПБ?

В настоящее время вопрос об изменении тарифов на ЭТП не обсуждается.

Участие в торгах, технические вопросы

1. Вопрос по форме заполнения электронной заявки на секции ГАЗ - сложности указания цены за единицу. Протоколы итогов не всегда публикуются вовремя на секции ГАЗ.

Требования к составу и содержанию заявки на участие утверждает организатор закупки, ЭТП лишь предоставляет функционал в зависимости от выбора организатора в соответствии с действующим регламентом работы. По срокам выставления протоколов - вопрос к организаторам закупок. Обращаем внимание, что публикация протоколов помимо ЭТП происходит и на сайте ЕИС (в закупках по 223-ФЗ) - проверить дату и время публикации не составит большого труда.

2. При проведении комбинированных торгов по продаже имущества столкнулись с проблемой, что участник, достигший минимальную цену и при отсутствии предложений со стороны других участников вынужден делать шаг на повышение, иначе его последнее предложение не фиксируется. Таким образом площадка не предоставляет возможность приобрести имущество по одной из ценовых позиций, а именно по минимальной цене. Будет ли добавлена опция приобретения имущества по минимальной цене?

ЭТП предоставляет функционал для проведения закупочных процедур организатором закупок. Предельная цена для максимального снижения, шаг аукциона, НМЦ устанавливается непосредственно организатором. Соответственно, рассчитать минимальную цену, которую может предложить поставщик, с учетом НМЦ, шага и предельной цены может и должен сам организатор, площадка ее не определяет и не ограничивает.

3. При организации комбинированных торгов иногда возникают сбои. Сбои площадки происходят непосредственно при размещении информации, когда сотрудник Организатора подвешивает документы и нажимает "подписать", выдаётся ошибка - "неправильная величина шага" (извиняюсь за возможную терминологическую неточность), хотя все шаги верные. Техподдержка отвечает, что надо попробовать очистить файлы "cookies" в браузере. После очистки, вбивания всей информации заново, подвешивания по новой файлов, процедура успешно размешается. Такое было дважды и только при комбинированных торгах. При размещении процедур торгов на повышение цены никаких сбоев не бывает. Просим обратить ваше внимание на эту проблему.

Проблема возникла из-за переполнения cookies в браузере. Рекомендуется переустановить браузер или регулярно чистить файлы cookies.

4. Когда будет верно рассчитываться НДС при ручном вводе сумм позиций в закупках? Расхождения в копейках потом приводит к трудностям для бухгалтеров.

Для указания суммы с НДС и без НДС предусмотрены отдельные поля, которые редактируются вручную. Для редактирования полей следует щелкнуть на них левой клавишей мыши. Размер ставки НДС при этом корректируются автоматически.

5. Отсутствие в протоколах обоснования выбора победителя, наличие уторговывания заочного, хотелось бы очное, чтобы иметь возможность оперативно корректировать цену.

Право проведения уторговывания, а также способ уторговывания утверждаются заказчиком на основе утвержденного Положения о закупках. ЭТП в данном случае не может как-то влиять на заказчика.

6. Как часто публикуются закупки по образовательной тематике, насколько они востребованы?

Вы можете посмотреть торги по образовательной тематике на сайте etpgpb.ru как текущие, так и архивные без регистрации. Узнать о торгах по данной тематике на других площадках вы можете с помощью TRADE INSPECT, бесплатная демоверсия продукта доступна в течение 3-х дней.

7. В праве ли организатор проведения открытого запроса предложений при предоставлении документов на бумажном носителе требовать оригинала выписки из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию может быть достаточно Выписки из ЕГРЮЛ выданной налоговой службой в виде, ведь она подписывается электронной подписью Инспекции МНС РФ?

Рекомендуем ознакомится с письмами МЭР от 01.12.2015 N Д28и-3448 и ФНС России от 31.07.2015 № ЕД-4-7/13390. Исходя из положений статьи Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" выписка из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью налогового органа, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью. Таким образом, выписки из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанные электронной подписью налогового органа, равнозначны выпискам из ЕГРЮЛ на бумажном носителе с печатью и подписью должностного лица налогового органа и могут быть представлены заказчику победителем запроса котировок. Одновременно обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов.

8. Планируется ли добавление нового функционала на площадке, например, подписание контракта в электронном виде, непосредственно на площадке и возможность подавать запрос по разъяснению итогов процедуры. Каким образом происходит переторжка и как об этом узнать? Каким образом меняется цена заявителей после 1 этапа заявок?

Обращаем ваше внимание, что возможность подписания договора в электронной форме уже реализована. Однако выбор формы заключения контракта (в бумажной/электронной форме) осуществляется заказчиком. Возможность направления запросов на разъяснения по итогам процедур технически реализована. Информация по проведению переторжки доводится до всех участников закупки в виде электронного уведомления. Переторжка может проходить в заочной форме (через повторную подачу предложений), либо в очной форме (в виде аукциона). Цена заявок может измениться в случае проведения переторжки (уторговывания, самоуторговывания) по желанию самого заявителя, но не выше предложенной ранее цены, если такая переторжка была предусмотрена закупочной документацией.

9. Будет ли систематизировано через ЭТП ГПБ прохождение предквалификационных отборов ПАО "Газпром"?

В настоящее время этот вопрос не обсуждается. Технически реализовать не составит большого труда. Решение о проведение предквалифицированных на ЭТП ГПБ - компетенция заказчика.

10. Интересует вопрос по требованию опыта работы и материально-технических ресурсов (МТР)?

В соответствии с 223-ФЗ указание в качестве критерия оценки опыта работы и наличие МТР правомерно.

11. На законодательном уровне как-нибудь решается вопрос о недопустимости участия в закупках неплатежеспособных заказчиков, имеющих долги по оплате за продукцию или работы, с целью защитить интересы поставщиков?

Вопрос о создании реестра недобросовестных заказчиков обсуждался, но в настоящее время о перспективах принятия такого решения нет однозначной ясности.

12. При работе с Вашей ЭТП получается, что вначале нужно зарегистрироваться на общем основании, а потом еще и при работе и структурами ПАО "ГАЗПРОМ". На каком основании нужна дополнительная регистрация? Как это согласуется с антимонопольным законодательством? Получали ли Вы реакцию структур ПАО "ГАЗПРОМ" на то, что их контрагентам по сделкам нужно проходит указанную дополнительную регистрацию?

Закупки ГК Газпром осуществляются на специальной секции ЭТП ГПБ в соответствии с регламентом секции и Положении о закупках ПАО Газпром. На основании утвержденных положений для участия в закупках заказчиков данной секции требуется регистрация в АСЭЗ (автоматизированной системе электронных закупок) это требование утверждено ПАО Газпром. Положение принято в соответствии с требованиями действующих 223-ФЗ и 139-ФЗ "О защите конкуренции". Прохождение регистрации в АСЭЗ - требование ПАО Газпром. Обращаем внимание, что регистрация на ЭТП, также, как и в АСЭЗ происходит без взимания платы.

Техподдержка

1. Когда техническая служба ЭТП ГПБ, будет работать круглосуточно, для оказания технической поддержке лицам размещающих процедуры закупок?

Техническая поддержка работает круглосуточно, 7 дней в неделю. Тел: 8 800 100-66-22

2. Скажите, пожалуйста, почему отсутствует телефон Технической поддержки на сайте площадки?

Телефон технической поддержки 8 800 100-66-22 расположен в верхней части сайта на всех страницах.

3. Площадок много, часто возникают технические вопросы, как их можно оперативно решить в режиме онлайн?

Техническая поддержка работает круглосуточно, 7 дней в неделю. 8 800 100-66-22. Также запущены сервисы поддержки клиентов в Telegram/Viber/Facebook/VK, канал почты - info@etpgpb.ru