При торгах госимуществом предлагают использовать спецсчета

Министерство финансов РФ предлагает использовать механизм спецсчетов в финансовой модели электронных торговых площадок (ЭТП) при проведении торгов госимуществом, пишет «Интерфакс».

Минфин задумал в целом унифицировать финансовую модель работы ЭТП при проведении торгов госимуществом с их же финансовой моделью при проведении госзакупок. В том числе, с моделью внесения обеспечения заявок и задатков на специальные счета участников закупок. В последнем случае Минфин предлагает в полном объеме задействовать механизм спецсчетов, когда денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками торгов на специальные счета, открытые ими в банках, включенных в соответствующий перечень.

Кроме того, министерство предлагает устанавливать дополнительные требования к ЭТП, имеющим право проводить торги госимуществом. Проведение электронных торгов осуществляется на электронной площадке, оператор которой включен в перечень операторов электронных площадок, утвержденный правительством РФ в соответствии с 44-ФЗ. Правительство РФ вправе установить дополнительные требования к оператору электронной площадки и функционированию электронной площадки.