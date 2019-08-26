Квалификационные требования к участникам закупок по 44-ФЗ предлагают сделать строже

Правительство РФ поручило Минфину и ФАС совместно с федеральными органами исполнительной власти проработать вопрос об усилении квалификационных требований к участникам закупок, работающих по 44-ФЗ. Отчитаться о проделанной работе госорганы должны до 15 сентября.

Напомним, в соответствии с 44-ФЗ Правительство РФ вправе устанавливать к участникам закупок дополнительные требования, в том числе к наличию: финансовых ресурсов для исполнения контракта, прав собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации. Кроме этого, дополнительные требования могут предъявляться к количеству специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

В настоящее время такие требования установлены постановлением Правительства РФ № 99 от 4 февраля 2015 г.