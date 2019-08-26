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    Странам ЕАЭС упростят допуск к российским госзакупкам

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    Компании стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получат упрощенный допуск к российским госзакупкам стоимостью от 1 млн руб. Соответствующее соглашение планируется подготовить до 1 июля 2020 г. Об этом рассказали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), пишут «Известия».

    Россия признает банковские гарантии от иностранных кредитных организаций. Гарантии будут выдавать Евразийский банк развития и Межгосударственный банк. Перед этим они должны получить необходимые рейтинги от российских агентств. Эксперты поддержали допуск иностранных компаний к крупным тендерам в России. По их мнению, это положительно скажется на конкуренции и качестве услуг, но все равно предприятия союзных стран не займут больше 10% рынка.

    На данный момент компании из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении не могут участвовать в российских тендерах стоимостью выше 1 млн руб. Это нарушает Договор о ЕАЭС, заявили в ЕЭК. При этом Россия имеет доступ к закупкам союзных государств без ограничений. Страны ЕАЭС выступают фактически основными покупателями лекарств фармкомпаний из РФ.

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