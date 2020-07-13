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    Производители электроники просят отсрочки закона о предустановке российского ПО

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    Производители электроники просят отсрочить вступление норм о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV до 1 июля 2022 г. Об этом говорится в письме главы ассоциации РАТЭК Александра Онищука направленного в правительство, пишут «Известия».

    Производители электроники с 1 января 2021 г. должны будут устанавливать на свою продукцию отечественное ПО. Само постановление, прописывающее детали этой нормы, не подписано, а перечень одобренных разработчиков российского программного обеспечения не опубликован, уточнил Онищук в своем письме. То есть производители не могут предпринимать какие-либо конкретные шаги для исполнения новых требований, подчеркнули в РАТЭК.

    Участники рынка опасаются, что оставшегося времени не хватит для внедрения подобных изменений. По их мнению, это приведет к тому, что российские пользователи останутся без доступа к высокотехнологичным новинкам, которые станут доступны в начале следующего года во всем мире, а российские интернет-магазины уступят место иностранным конкурентам.

    В свою очередь замглавы ФАС РФ Анатолий Голомолзин сообщил, что поправки в закон о защите прав потребителей вступают в силу с 1 января 2021 г., эта дата актуальна для всех типов устройств, так как перенос сроков противоречит принятому закону. При этом проект постановления уже внесен в правительство, подчеркнул он.

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