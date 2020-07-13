Минфин опубликовал мониторинг применения 223-ФЗ в 2019 г.

Министерство финансов РФ опубликовало результаты мониторинга применения 223-ФЗ в 2019 г., проведенного на основании данных, размещенных в ЕИС, а также сведений, представленных Федеральным казначейством, ФАС России и Корпорацией МСП.

В отчете, в частности, содержатся: данные о структуре заказчиков, анализ осуществления закупок, анализ заключенных договоров, сведения о закрытых закупках в электронной форме, данные о закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства и основные итоги закупок.

Отдельный раздел документа посвящен сведениям о проведении контроля ФАС России в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц.

В 2019 г. центральный аппарат ФАС России и ее территориальные органы рассмотрели 13 674 жалобы на действия (бездействие) заказчиков при закупках товаров, работ, услуг. Из них 32% (4371 жалоба) признаны обоснованными, 46% (6341 жалоба) – необоснованными, а 22% (2962 жалобы) оставлены без рассмотрения. По результатам рассмотрения жалоб выдано 3477 предписаний.

Основными причинами обжалования являлись: неправомерный отказ в допуске к участию в закупочной процедуре, установление ненадлежащих требований к участникам закупки, установление некорректного порядка и критериев оценки заявок, невозможность определения (отсутствие) объемов закупаемых товаров, работ, услуг и сокращение срока заключения договора по результатам закупки.

По итогам 2019 г. в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный 223-ФЗ, включено 468 участников закупок, уклонившихся от заключения договора и 154 поставщиков, с которыми договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им условий договора.

За 2019 г. из реестра исключены сведения о 13 участниках закупок.