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    Банки будут наказывать за нарушения при сопровождении госзаказа

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    Министерство финансов и Центральный банк России прорабатывают меры, направленные на безусловное выполнение обязательств по банковским гарантиям, выданным банками в рамках госзакупок. Об этом заявила руководитель департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина Татьяна Демидова в ходе Петербургского форума контрактных отношений.

    Она отметила, что в настоящее время Федеральная антимонопольная служба России готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают введение ответственности для банков за нарушения при оказании услуг при госзакупках. Речь идет, в частности, о введении ответственности для банков за блокирование или не блокирование средств участников закупок на спецсчетах, за неисполнение обязательств по банковским гарантиям.

    По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина, банковские гарантии необходимо сделать обязательными для исполнения. «Сначала банк должен заплатить — и только после этого, если не согласен с требованием заказчика, обращаться в суд», — добавил он.

    На данный момент госзаказчик имеет право потребовать от потенциальных поставщиков обеспечения заявок на участие в закупке до 5% от цены контракта и исполнения контракта до 30%. Обеспечение может взиматься денежными средствами или в виде банковской гарантии.

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