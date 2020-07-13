В России могут ввести запрет на госзакупки импортных товаров при реализации нацпроектов

Совет Федерации РФ предлагает в рамках программы диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) ввести запрет на госзакупку импортных товаров при реализации национальных проектов. Соответствующее предложение в ходе правительственного часа с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова озвучил сенатор Виктор Бондарев.

«Предлагаем ввести запрет на госзакупку импортных товаров при реализации нацпроектов», – сказал Бондарев, представляя предложения Совета Федерации по формированию программы диверсификации производства предприятий.

Также предложения предполагают доведение до предприятий ОПК конкретных «заданий» на производство продукции гражданского назначения, принятие мер по поддержке экспорта высокотехнологичной гражданской продукции. В их числе обнуление экспортных таможенных пошлин, введение дополнительных пошлин на импорт аналогичной продукции зарубежного производства.

Ранее сообщалось, что Минпромторг и комитет Совета Федерации по обороне занимаются подготовкой аналитической программы по диверсификации ОПК. Ее разработка должна завершиться осенью этого года. «В программе будут обобщены все меры поддержки проектов конверсии. Четко сформулированы подходы к их реализации и определены гражданские сегменты экономики, где продукция оборонки будет наиболее востребована», – говорил Мантуров.