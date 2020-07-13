Утверждены правила согласования заключения контракта с единственным поставщиком

С 1 июля действуют утвержденные Правительством РФ правила согласования контрольным органом заключения контракта с единственным поставщиком по 44-ФЗ. Соответствующая информация содержится в постановлении Правительства РФ № 961.

Документом определен порядок направления обращения о согласовании заключения контракта, а также требования к форме и содержанию указанного обращения, порядок его рассмотрения контрольным органом, основания для принятия решения о согласовании заключения контракта либо об отказе. Кроме этого, предусмотрены особенности согласования заключения контракта при проведении электронной процедуры, которые вступают в силу с 1 июля 2021 г.

По новым правилам контрольный орган откажет в согласовании заключения контракта с единственным контрагентом в случае выявления: нарушения 44-ФЗ при выборе способа проведения закупки, отсутствия необходимого согласования проведения «закрытой» закупки, ограничения количества участников закупки при описании объекта закупки, установления требований к участникам закупки с нарушением требований 44-ФЗ, сокращения предусмотренного 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке, необоснованного отказа в допуске к участию в закупке, несоответствия заявки на участие в закупке требованиям извещения и документации о закупке, несоответствия контрагента требованиям, установленным в соответствии с 44-ФЗ (ч. 1, ч. 1.1, ч. 2 и ч. 2.1 ст. 31).