Госкомпаниям поручено создать программу цифровой трансформации

Компании с госучастием должны будут разработать программу цифровой трансформации, предусматривающую приоритетное использование российского программного обеспечения. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.

По его словам, сегодня действует ограничение на закупки иностранного программного обеспечения для государственных нужд, и «многим это не нравится». При этом он заявил, что данное условие будет распространяться на IT-закупки компаний с госучастием, а также на их дочерние структуры.

«Они должны подготовить программу цифровой трансформации, которая предусматривает приоритетное использование отечественных программных решений, и их рассмотрит правительственная комиссия по цифровому развитию», – сообщил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что это позволит активизировать спрос на российские программные продукты.