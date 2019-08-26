Минфин: Повышение эффективности госзакупок позволит быстрее достичь целей нацпроектов

Повышение эффективности контрактной системы позволит быстрее достичь целей, заложенных в национальных проектах, заявила директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина РФ Татьяна Демидова.

По ее словам, чем эффективнее настроена система закупок, тем быстрее можно реализовать поставленные цели и получить результат, поэтому контрактная система связана с благополучием населения.

Демидова добавила, что в осеннюю сессию Госдума планирует рассмотреть законопроект, который направлен на продолжение оптимизации способов закупок. Предлагается также проработать вопрос и выработать механизм закупок малого объема, определиться со схемой реализации электронных магазинов.

Нацпроекты и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ. Их планируется реализовать до 2024 г., общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн руб.