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    Готов перечень товаров по закупкам для нацпроектов

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    Перечень товаров, которые будут закупаться в рамках национальных проектов, сформирован и насчитывает 5 тыс. позиций. Об этом сообщила директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина, пишет ТАСС.

    Она отметила, что сейчас идет работа с предприятиями, в том числе оборонно-промышленного комплекса (ОПК), о доведении им этих сведений. Это также вопрос возможности предприятиям в ОПК производить гражданскую продукцию, потому что здесь, наверное, самой главной задачей идет диверсификация производства, побудить предприятия ОПК производить товары гражданской продукции.

    Ранее, вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в рамках национальных проектов будет рассмотрено введение квотирования на закупки гражданской продукции предприятий отечественных ОПК. Согласно указу президента РФ, доля гражданской продукции в структуре выручки предприятий ОПК к 2025 году должна быть доведена до 30%, а к 2030 — до 50%.

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