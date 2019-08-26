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    Участников госзакупок будут штрафовать за необоснованные жалобы

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    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует штрафовать участников торгов по госзакупкам за необоснованные жалобы. Об этом рассказал заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев, пишут «Ведомости».

    По его словам, нужно ввести плату за необоснованные жалобы, поданные профессиональными жалобщиками. Размер платы обсуждается: вероятно, это будет доля от начальной цены контракта. Введение штрафов поможет уменьшить количество торгов, приостановленных из-за жалоб.

    Как пояснил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, плата за подачу необоснованной жалобы будет хорошей профилактической мерой для таких злоупотреблений и решит проблему на 70-80%. А если компания профессионально занимается жалобами и вымогает у других участников торгов деньги, это уже Уголовный кодекс, и служба готова взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы пресекать это, добавил он.

    Ранее сообщалось, что ФАС готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, расширяющие ответственность за нарушения в госзакупках и закупках госкомпаний для банков.

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