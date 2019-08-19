Правительству переданы предложения о поддержке российского бизнеса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо с предложениями по развитию системы госконтрактов премьер-министру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Юрию Борисову. В нем Титов объясняет необходимость изменений тем, что на практике отечественная продукция может не допускаться для поставок, например, при составлении документов о закупке указываются завышенные требования, присущие только иностранной продукции, пишет «Коммерсант».

В первую очередь бизнес-омбудсмен настаивает на установлении в 44-ФЗ обязательного авансирования при закупках российской продукции – не менее 30% от цены контракта. Речь идет о категориях товаров, в отношении которых введен национальный режим – запрет или ограничения в части закупок иностранной продукции. Бизнес-омбудсмен обращает внимание на необходимость запрета на включение в один лот товары, в отношении которых введены подобные ограничения, с товарами без них. Титов также предлагает создать мониторинг страны происхождения товаров, на основе которого можно будет оценивать эффективность предоставления преимуществ для российской продукции про госзакупках.

Также, Титов предлагает ввести на два года квоты по закупке российских товаров: в 2020 г. — не менее 15% от годового объема закупок (без учета закупок для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также закупок сооружений и строительных работ), в 2021 г. – не менее 30%.