НОВАЯ ЭРА СНАБЖЕНИЯ: как синергия закупочных, банковских и логистических сервисов снизит издержки предприятий ТЭК

В 2020 году Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) и «Газпромнефть–Снабжение» договорились о создании совместной компании, которая займется разработкой первой в России интегрированной платформы для управления цепочкой поставок под брендом isource. Платформа поможет предприятиям топливно-энергетического комплекса ускорить реализацию стратегически важных проектов, а также снизить издержки и трудозатраты, связанные с привлечением большого числа подрядчиков и поставщиков.

Осенью этого года isource выйдет на широкий рынок. Первыми клиентами платформы в пилотном режиме стали две крупные компании: нефтесервисная и машиностроительная. О том, что такое цифровая платформа isource рассказывает начальник департамента материально-технического обеспечения ПАО «Газпром нефть» Евгений Кожевников.

– Какие потребности рынка стали предпосылкой к созданию isource?

– Идея создания isource пришла в результате развития закупочных процессов, смещения вектора от автоматизации к цифровизации. ЭТП ГПБ с момента создания до текущего состояния экосистемы также проходила этот путь.

Началось все с того, что наши партнеры, крупные промышленные предприятия ТЭК, предложили поделиться опытом в закупочных практиках с использованием наших инструментов. Совместно с коллегами из ЭТП ГПБ было решено сделать этот инструментарий доступным для рынка ТЭК, создать единую индустриальную платформу с комплексным сервисом. Сейчас идет стадия пилотного внедрения услуг сервиса у клиентов.

– Как вы оцениваете емкость рынка – возможность для использования платформы? У каких проектов есть, на ваш взгляд, потребность в использовании isource? Другими словами, кто ваш клиент?

– Сразу отмечу, что мы изначально не ставили себе цель покрыть весь рынок, поскольку речь идет о нишевом продукте. Задача состояла в создании комплексного решения со всеми необходимыми сервисами, учитывающими специфику работы крупных промышленных предприятий ТЭК. Для пилота мы выбрали двух клиентов. Первый «пилотный» клиент – одно из крупнейших российских нефтесервисных предприятий. Второй – машиностроительное предприятие, которое в основном специализируется на ТЭК, также одно из крупнейших в нашей стране.

– Есть ли сложившийся рынок применения подобных многофункциональных цифровых систем? И есть ли у isource конкуренты?

– Как такового рынка нет, поэтому и у isource нет полноценных аналогов. Сейчас у клиентов есть несколько способов решить задачи, которые решает isource. В основном системы, которые корпорации разрабатывают самостоятельно. Обычно они представляют собой модификации ERP-систем. Процесс от публикации закупочной процедуры до подведения ее итогов обычно обеспечивают ЭТП. Рынок ЭТП, в свою очередь, достаточно узок: вариации предоставляемых площадками сервисов есть, но их принцип работы одинаков.

Что предлагаем мы и в чем ценность нашего платформенного решения? Isource – это цельная цифровая платформа, состоящая из объединения инструментов закупочной деятельности и сервисов электронной площадки. В качестве дополнительных существенных клиентских услуг можно выделить: логистические и банковские сервисы, сервисы инспекционного сопровождения и контроля производства.

Обычно компании покупают готовые закупочные ERP-системы «по подписке», но их основной недостаток – сотрудникам достаточно сложно их использовать, а тем более вносить изменения в функционал или интерфейс системы. Isource дает клиенту решение «под ключ» без дополнительных затрат. В этом заключается ценность нашей платформы.

– Как вы планируете развивать платформу в перспективе ближайших пяти лет?

– Если говорить о стратегических целях, мы хотим сделать сложную технологическую закупку легкой для клиента: например, система должна предлагать клиенту аналоги и замены закупаемой продукции, а также сопутствующие товары. «Под капотом» этого подхода лежат big data и машинное обучение. Это наш тренд на ближайшие годы.

Кроме того, мы развиваем направление работы с товарами, которые находятся на складах компаний.

– Вы имеете в виду невостребованное имущество и складские запасы предприятий?

– Я бы использовал термин «товары в наличии». Это оборудование и материалы, которые в большом объеме хранятся на складах предприятий ТЭК. Важно отметить, что при этом обеспечивается сохранность всех характеристик, изначально гарантированных производителями. В условиях геологической неопределенности, финансовой волатильности и внешнеэкономической нестабильности возможность обменяться или продать товары и оборудование со складов может спасти производства от остановки – настоящей катастрофы для бизнеса. Сейчас игроки рынка при возникновении потребности в продукции не могут воспользоваться запасами коллег, потому что не знают об их существовании.

Подход нашего сервиса – классификация товаров в наличии на рынке и предоставление к ним широкого доступа, возможность быстро получить аудит их состояния, реализовать сделку, обеспечить логистику. Это логичное развитие нашей платформы.

– Здесь ключевой вопрос в качестве товаров. Кто будет оценивать их состояние?

– Можно говорить о целой системе инспекционного контроля. Это могут быть как профильные компании на аутсорсинге, так и высококвалифицированные специалисты внутри компании.

Нами была разработана особая технология – Цифровой паспорт – единый документ, отражающий весь жизненный цикл товара, который находится на складе: информация о заводе-изготовителе, документация и сертификация, данные о транспортировке. Для потенциального покупателя это возможность получить всю необходимую информацию о товаре посредством QR-кода.

– В конце нашей беседы невозможно не задать вопрос, который сейчас волнует компании независимо от сферы бизнеса. На ваш взгляд, повлияет ли сложившаяся ситуация с COVID-2019 на востребованность платформы у заказчиков и ее развитие? Корректировали ли вы стратегию развития проекта после начала пандемии?

– В связи с пандемией мы отметили рост спроса на два наших сервиса. Первый – «Цифровой инспектор». Принцип работы – дистанционное отслеживание производства, которое находится в любой географической точке. Клиент получает доступ к ежедневному онлайн-мониторингу производственной площадки со всеми необходимыми этапами и статусами, вплоть до подключения фото- и видеофиксации процессов без личного присутствия.

Второй сервис – это электронный документооборот (ЭДО). Бизнес был вынужден работать в реалиях пандемии, когда контакты должны быть минимизированы, а темп решения производственных задач должен оставаться высоким. В таких условиях цифровой документооборот неизбежно стал лидером продуктовой линейки.

Очевидно, что и в ближайшем будущем цифровые решения, не требующие личного присутствия человека, будут хедлайнерами. Безлюдность – это не просто модный тренд, это может стать объективной деловой реальностью.

Беседовал: Герман Калышев