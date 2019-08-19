Госзакупки у МСП увеличили до 20%

Правительство РФ увеличило квоту закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса с 18% до 20%. Согласно проекту постановления правительства, опубликованного на сайте для размещения информации о подготовке нормативно-правовых актов, нововведение заработает с января 2020 г. Доля закупок у МСП по прямым торгам также будет увеличена с действующих 15 до 18%.

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 5-5.1 Положения об особенностях участия субъектов МСП в закупках по 223-ФЗ, с 1 января 2020 г. годовой объем закупок госкомпаний у МСП увеличен с 18% до 20%.

Также правительство собирается увеличить срок планирования госзакупок у МСП. Ранее законопроект «О внесении изменений в статью 4 223-ФЗ с соответствующей инициативой поступил в Государственную Думу. Документом, разработанным Минфином в соответствии с федеральным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предлагается установить срок планирования госзакупок у МСП до 3 лет. При этом все преференции МСП в закупках будут распространены на самозанятых граждан. Помимо этого кабмин ограничит состав заявки МСП на участие в закупках.