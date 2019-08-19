ФАС планирует реформировать 223-ФЗ о закупках госкомпаний

Федеральная антимонопольная служба России решила реформировать 223-ФЗ о закупках госкомпаний. Ведомство не устраивает низкая конкуренция и отсутствие четких правил в этой сфере. Для разработки поправок создадут рабочую группу, куда войдут представители минфина и сторонние экспертов.

В прошлом году на участие в закупках по 223-ФЗ в среднем подавалось не больше 1,64 заявки. При этом сумма заключенных договоров превысила 16,7 трлн руб. В ФАС считают, что средства тратятся неэффективно. По словам заместителя руководителя антимонопольной службы Михаила Евраева, все что происходит в системе закупок в рамках 223-ФЗ противоречит интересам экономического развития страны.

В числе основных проблем в ФАС называют неограниченное право заказчиков проводить закупки у единственного поставщика, отсутствие единых требований к участникам и составу закупок, порядку оценки заявок, возможность менять условия договора. По мнению антимонопольной службы, появление четких правил для проведения закупок в рамках 223-ФЗ позволит внедрить в эту сферу механизмы здоровой конкуренции и снизить издержки.