Разработаны единые документы в сфере закупок

Министерство финансов РФ разработало единые формы документов которые будут применяться при формировании и размещении информации и документов на электронной площадке в сфере закупок. Соответствующее постановление Правительства № 1020 вступило в силу сегодня.

Уточняется, что данным постановлением скорректированы правила функционирования единой информационной системы в сфере закупок, а также требования к операторам электронных площадок.

При формировании и размещении информации и документов на площадке, при обмене электронными документами в процессе взаимодействия с информсистемой применяются единые формы документов, разработанные Минфином.