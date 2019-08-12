ЭТП ГПБ запускает программу лояльности для своих клиентов: «Выгодное продление!»

ЭТП ГПБ запускает программу лояльности для своих клиентов: «Выгодное продление!». Продлите Электронную подпись вместе с ЭТП ГПБ и получите выгодные преимущества для Вас и Вашего бизнеса:

1. Особые условия при входе на «Торговый Портал ЭТП ГПБ»: Вам представится возможность бесплатно разместить пять уникальных позиций о предлагаемых Вами товарах или услугах.

«Торговый Портал» это инструмент, позволяющий Заказчику сделать прямой заказ у заинтересованных Поставщиков. Он откроет перед Вами возможность участвовать в малых и крупных закупках, без обязательного использования электронной подписи, а также даст выход на сотрудничество с ПАО Газпромбанк и всеми его дочерними предприятиями, ПАО Ростелеком, Почта России, Банк России и другими компаниями.

2. Доступ к закрытому порталу «Бизнес Энциклопедия»: Вам предоставят пароль для входа на сайт. «Бизнес Энциклопедия» это ценный архив вебинаров – информационных уроков по развитию бизнеса и успешному проведению тендерных процедур, отобранных экспертами. Вы получите углублённые знания о работе на торговом портале, правильном подборе контрагентов, формировании цен и заключении выгодных договоров.

Для продления ЭП и принятия участия в программе оставьте заявку на сайте https://etpgpb.ru/uc , отправьте её по электронной почте ca@etpgpb.ru , или по телефону для связи: 8 (800) 100-65-49 или 8 (495) 150-06-61 (доб. 1000).