За срыв госзакупок введут уголовную ответственность

Премьер-министр РФ поручил ряду ведомств представить предложения об уголовной ответственности за срыв торгов по госзакупкам. Соответствующее поручение было дано по итогам заседания о ходе реализации нацпроектов в регионах страны.

До 5 сентября Федеральная антимонопольная служба во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, МВД и Минфином должна подготовить поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, определив меры административной и уголовной ответственности за умышленное затягивания и срыв торгов, а также другие злоупотребления в сфере закупок.

Главам регионов было рекомендовано направить в Минфининформацию о случаях умышленного затягивания и срыва торгов, а также других злоупотреблениях в сфере закупок и предложить меры пресечения такой практики. А Минфину с участием ФАС поручено проанализировать поступившую информацию и представить предложения по внесению изменений в законодательство в сфере закупок. Все эти поручения должны быть исполнены до 5 сентября.