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    Актуализированы правила ведения РНП по 44-ФЗ

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    В соответствие с действующей редакцией 44-ФЗ приведены утвержденные постановлением Правительства РФ правила ведения реестра недобросовестных поставщиков.

    В частности, скорректированы пункты 6 и 7 правил ведения реестра недобросовестных поставщиков с учетом изменений, внесенных в 44-ФЗ.

    Также с 10 до 5 рабочих дней сокращен установленный срок, в течение которого федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку документов и информации о недобросовестных контрагентах, представленные заказчиками.

    Указанные изменения вступили в силу 2 августа.

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