Актуализированы правила ведения РНП по 44-ФЗ

В соответствие с действующей редакцией 44-ФЗ приведены утвержденные постановлением Правительства РФ правила ведения реестра недобросовестных поставщиков.

В частности, скорректированы пункты 6 и 7 правил ведения реестра недобросовестных поставщиков с учетом изменений, внесенных в 44-ФЗ.

Также с 10 до 5 рабочих дней сокращен установленный срок, в течение которого федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку документов и информации о недобросовестных контрагентах, представленные заказчиками.

Указанные изменения вступили в силу 2 августа.