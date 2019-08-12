Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Определен предельный размер цены контракта на строительство

    Определен предельный размер цены контракта на строительство

    Поделиться

    Определен предельный размер цены контракта на строительство капитального объекта, при которой возможно изменение его существенных условий. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства РФ № 1186.

    Согласно изменениям, предельный размер цены заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству и проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, при которой могут быть изменены его существенные условия, составляет 100 млн руб. Изменение условий контракта в указанном случае в ходе его исполнении возможно при возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию в соответствии с 44-ФЗ.

    Соответствующие изменения вступили в силу 2 августа.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить