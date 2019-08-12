Определен предельный размер цены контракта на строительство

Определен предельный размер цены контракта на строительство капитального объекта, при которой возможно изменение его существенных условий. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства РФ № 1186.

Согласно изменениям, предельный размер цены заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству и проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, при которой могут быть изменены его существенные условия, составляет 100 млн руб. Изменение условий контракта в указанном случае в ходе его исполнении возможно при возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию в соответствии с 44-ФЗ.

Соответствующие изменения вступили в силу 2 августа.