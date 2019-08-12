Подписаны законы о субсидиях и льготах по налогам в рамках специнвестконтракта

Президент РФ подписал пакет законов, направленный на предоставление бюджетных субсидий и льгот по налогу на прибыль в рамках специнвестконтракта (СПИК). Соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы инициировало правительство РФ, сообщает ТАСС.

Один из законов вводит режим, при котором в рамках специнвестконтрактов будут предоставляться бюджетные субсидии на долгосрочной основе – более чем на один бюджетный период. Как отметили в кабмине, это позволит гарантировать спрос на продукцию, произведенную в соответствии с условиями СПИК, при госзакупках товаров, работ и услуг, а также при закупках в негосударственном секторе.

Документом предусматривается, что пониженные ставки по налогу на прибыль, который зачисляется в региональные бюджеты, действуют для организаций, заключивших СПИК без участия РФ до 1 января 2019 г., до налогового периода, в котором действие СПИК прекращено либо он расторгнут.

Другой закон закрепляет возможность применения льготы по налогу на прибыль для организаций со статусом налогоплательщика – участника специнвестконтракта, в течение всего срока действия этого контракта. Вводится возможность раздельного учета доходов и расходов, полученных или понесенных от деятельности по реализации проекта, в отношении которого заключен специнвестконтракт, и доходов или расходов, полученных или понесенных при другой деятельности, для целей получения льготы по налогу на прибыль организаций.