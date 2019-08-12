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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Срок планирования закупок у субъектов МСП увеличен до трех лет

    Срок планирования закупок у субъектов МСП увеличен до трех лет

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    Президент РФ утвердил закон о расширении срока планирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с одного года до трех лет. Федеральный закон принят Государственной Думой 24 июля и одобрен Советом Федерации 26 июля.

    Закон увеличивает до трех лет срок планирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ. Такая мера позволит информировать малый и средний бизнес о долгосрочных потребностях заказчиков в определенных товарах, работах и услугах.

    Документ разработан в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

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