Срок планирования закупок у субъектов МСП увеличен до трех лет

Президент РФ утвердил закон о расширении срока планирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с одного года до трех лет. Федеральный закон принят Государственной Думой 24 июля и одобрен Советом Федерации 26 июля.

Закон увеличивает до трех лет срок планирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ. Такая мера позволит информировать малый и средний бизнес о долгосрочных потребностях заказчиков в определенных товарах, работах и услугах.

Документ разработан в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.