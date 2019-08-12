Разработка Национального индекса развития цифровой экономики обойдется в 9,9 млн руб.

Победителем конкурса Минкомсвязи РФ, стоимостью 9,9 млн руб., по разработке Национального индекса развития цифровой экономики и его показателей стал Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, разработка Национального индекса развития цифровой экономики РФ подразумевает, помимо основного документа, также создание методологии расчета показателей индекса и системы индикаторов цифрового развития регионов. Целью разработки рейтинга является повышение эффективности цифровой трансформации РФ путем исследования процессов цифровизации на региональном уровне и разработка методики рейтингования регионов по их степени цифровизации.

Система показателей индекса должна учитывать статистическую информацию о результатах развития цифровой экономики в регионах по множеству направлений. Среди них — готовность регионов к цифровизации, анализ регионального законодательства в цифровой сфере, безопасность цифровой среды, наличие необходимых кадров и потребителей цифровизации, инновации и зрелость цифровых технологий.