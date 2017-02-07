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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Будущее закупочных процедур: не торгами едиными

    Будущее закупочных процедур: не торгами едиными

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    Каким образом следует строить модель корпоративных затрат? Какая роль должна быть отведена электронным торговым площадкам в будущем?

    Подробнее: http://torg94.ru/stat/8805.html

     

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