Будущее закупочных процедур: не торгами едиными

Каким образом следует строить модель корпоративных затрат? Какая роль должна быть отведена электронным торговым площадкам в будущем?

Подробнее: http://torg94.ru/stat/8805.html

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