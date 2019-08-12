Нужно ли считать обеспечение на участие в конкурсе расходами учреждения

В процедуре закупок по 44-ФЗ в качестве поставщиков, подрядчиков или исполнителей по контрактам, заключенным с другими организациями госсектора вправе участвовать учреждения. Они могут перечислять в установленном порядке денежные средства для обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе. Такое обеспечение может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией.

Специалисты Минфина, указали, что характер средств, перечисляемых в качестве денежного залога, в том числе в обеспечение заявки на участие в определении поставщика при проведении конкурса или закрытого аукциона, в обеспечение исполнения контракта, а также в других случаях, по своей экономической сущности не позволяет отнести их к расходам учреждения.

Поэтому операции, приводящие к уменьшению или увеличению денежных средств, не относящихся к расходам или доходам учреждения, в том числе поступление и выбытие денежных средств во временное распоряжение, в бухгалтерском учете и отчетности отражаются с применением элементов КОСГУ 510 и 610.

В бухгалтерском учете операции по предоставлению учреждением обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе, обеспечений исполнения контракта, иных залоговых платежей, задатков отражаются на счете 0 210 05 000 «Расчеты с прочими дебиторами».