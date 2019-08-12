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    В каких случаях заказчики может отклонить заявку из-за несоответствия банковской гарантии

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    В случае выявления несоответствия банковской гарантии требованиям 44-ФЗ по закону нет оснований для отклонения заявки на участие в электронной процедуре при рассмотрении ее вторых частей. Но Минфин решил подготовить поправки в 44-ФЗ.

    Специалисты министерства считают возможным рассмотрение заказчиком вопроса об отклонении заявки при проведении конкурса в электронной форме и электронного аукциона на основании 44-ФЗ из-за несоответствия участника требованиям закона. Так, по закону к участникам предъявлено требование об обеспечении заявок, при этом в указанном случае участник является не предоставившим надлежащее обеспечение заявки.

    Напомним, заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах при условии, что НМЦК превышает 5 млн руб. При этом обеспечение заявки может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Способ обеспечения заявки выбирает сам участник закупки.

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